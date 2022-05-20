В Перми и Пермском крае запустили карту «Тройка»

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Карту «Тройка» запустили в Перми и Пермском крае. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С приходом в Пермский край карты «Тройка» пользоваться городским транспортом будет гораздо комфортнее. Жители также смогут ездить и в Москве, и в других регионах, где уже работает наша билетная система. И всегда по своей карте, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Систему организует «СберТройка», а карта будет работать во всем транспорте Перми, уточнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Кроме того, пользоваться «Тройкой» можно будет в двух городах Ростовской области — Миллерове и Черткове. Так, в Миллерове система заработает в 45 автобусах, в Черткове — в десяти.

С 21 мая картой «Тройка» можно будет оплачивать метро не только в Москве, но и в других городах, где есть подземка. Сюда входят такие города, как Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.