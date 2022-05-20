Гериатр Конев назвал первый симптом болезни Альцгеймера

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Старческая забывчивость, или когнитивный дефицит, — первый симптом болезни Альцгеймера. Об этом рассказал «Вечерней Москве» профессор кафедры поликлинической терапии, врач-гериатр Юрий Конев в пятницу, 20 мая.

Специалист отметил, что данный признак обычно называют «старческой забывчивостью». Он проявляется в утрате способности усваивать новую информацию.

— Человек забывает события, которые произошли недавно, при этом хорошо помнит события из молодости и зрелости. А вот кратковременная память страдает одной из первых, — отметил специалист в интервью «ВМ».

Он также предупредил, что шансы заболеть болезнью Альцгеймера растут с возрастом.

Исследования Университета Восточной Англии показали, что употребление клюквы повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю эпизодической памяти. Клюква содержит множество уникальных проантоцианидинов. Они обладают более явными свойствами, нежели полифенолы, которые содержатся в других фруктах.

Эпизодическая память включает в себя долговременные воспоминания о предыдущем опыте. Она в первую очередь страдает при болезни Альцгеймера. Эксперты также отметили, что значительным фактором риска возникновения деменции является низкое потребление фруктов и овощей.