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Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков

Елена Самойлова
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Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом стало известно в пятницу, 20 мая.

Суд в Набережных Челнах оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о татуировках с изображением каннабиса на теле исполнителя.

6 мая Министерство юстиции России включило рэпера Алишера Моргенштерна* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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