Аэропорт Шереметьево примет участие в акции «Ночь в музее»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь в музее» 21 мая. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— Аэропорт Шереметьево подготовил серию уникальных видеороликов «Аэропорт. Развитие как искусство», посвященных истории развития авиагавани с 1959 года и по настоящее время, — говорится в сообщении.

Посетители увидят редкие архивные кадры, отражающие значимые события в повседневной жизни аэропорта: экстерьер первого пассажирского терминала, приезд в СССР выдающейся актрисы и певицы Софи Лорен, Юрия Гагарина и Алексея Леонова в Шереметьево. Также самолеты гражданской авиации на выставке авиационной техники, которая состоялась в аэропорту в 1974 году, открытие важных инфраструктурных объектов аэропорта, встреча спортсменов.

Отмечается, что на медиаэкранах аэропорта и на официальных страницах в социальных сетях аэропорта будут транслироваться все видеоматериалы.

Московская железная дорога (МЖД) также поучаствует в акции «Ночь в музее». Все желающие смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии и различные культурно-развлекательные программы экспозиций, посвященных железным дорогам.

Кроме того, в акции примет участие Музей Победы. Так, в рамках экспозиции «Подвиг Народа» в 17:05, 18:45 и 20:25 стартуют театрализованные иммерсивные экскурсии «Простые герои», где буду исторически точно воссозданные декорации. Гостям также покажут игровые зарисовки с «ожившими» портретами участков событий прошлого.