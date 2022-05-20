Неудавшаяся кибервойна против РФ и укрепление обороны: о чем Путин говорил на Совбезе

Фото: Администрация президента РФ

Количество кибератак на Россию в последнее время увеличилось в разы. Об этом на заседании Совета безопасности (СБ) РФ в пятницу, 20 мая, сообщил президент страны Владимир Путин, назвав сложившуюся ситуацию «настоящей войной в информационном пространстве».

При этом президент подчеркнул, что киберагрессия в отношении РФ провалились, как и «санкционный наскок» Запада в целом. Путин дал поручение продумать создание госсистемы обороны информации и в ближайшее время создать российские аналоги зарубежных технологий и оборудования.

«Вечерняя Москва» собрала ключевые заявления Владимир Путина.

Провал агрессии

— Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными, — отметил глава государства.

По словам Путина, «по сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».

Президент убежден, что кибератаки на Россию наносятся с территорий разных государств, но они «четко скоординированы». Он напомнил, что в отдельных странах в состав армий кибервойска входят официально.

Глава государства уточнил, что кибератаки зарубежных стран направлены на средства массовой информации, социально значимые порталы, финансовые учреждения, а также на официальные сайты органов власти.

По его словам, в большинстве случаев хакеры блокируют доступ к российским интернет-ресурсам, после чего информация перестает быть доступной или подменяется на фейки.

При этом президент подчеркнул, что киберагрессия в отношении РФ провалились, как и «санкционный наскок» Запада в целом, так как отечественные специалисты были хорошо подготовлены к этой ситуации.

Укрепление обороны

Также Владимир Путин предложил вынести на обсуждение создание государственной системы защиты информации.

— Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления, — заявил президент.

По словам Путина, защита информационных систем и сетей связи в государственных учреждениях — это одна из наиболее важных задач. Также он отметил, что, по данным проверок 2021 года, большинство работающих ресурсов уязвимы для массированных кибератак и внешних вредоносных манипуляций. Это особенно актуальная проблема, учитывая применение зарубежных технологий последнего поколения, отметил глава государства.

Помимо этого российский президент предложил Совету безопасности России обсудить проект основ государственной политики по обеспечению безопасности критической IT-инфраструктуры РФ.

Независимость от иностранных технологий

По словам Путина, вызовом для России стало также ограничение доступа к иностранным информационным технологиям, продуктам и программам, а также прекращение техподдержки оборудования западными поставщиками.

Защиту процессов цифровизации в системе государственного управления и экономики от негативного внешнего воздействия глава государства видит в переходе на отечественную технику, программы, продукты и технологии.

Путин поручил правительству как можно быстрее создать современную российскую электронную компонентную базу.

— Мы об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом, надеюсь, что результат будет в ближайшее время, — отметил президент.

Также он подчеркнул необходимость разработки и внедрения собственного технологического оборудования, в том числе для выпуска программно-аппаратных комплексов, задействовав ресурсы нацпрограммы «Цифровая экономика».