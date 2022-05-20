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Три человека пострадали в результате хлопка газа в Ногинске

Елена Самойлова
Происшествия
Три человека пострадали в результате хлопка газа в Ногинске
Фото: depositphotos
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица Климова Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту госпитализации троих человек в Ногинске. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, трое рабочих пострадали из-за хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении на улице Климова. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

— Ногинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, — сказала Григорьева.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следком по Московской области, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, — резюмировала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

До этого сообщалось, что девятилетнему школьнику проломило голову футбольными воротами в Подмосковье. По данному факту также проводится прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело.

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