Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»

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Бывший украинский президент Петр Порошенко выступил с предложением перекрыть трубопровод «Дружба», который обеспечивает нефтью европейские государства, а также приносит доход бюджету Украины. Об этом политик завил в своей статье для издания Politico.

— Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором, — убежден экс-президент.

По его словам, европейским странам следует проявить солидарность. Хотя ряд из них заявляли, что остановка поставок нефти и газа из России может обернуться для них экономическим кризисом.

Нефтепровод «Дружба» проходит от Самарской области через Брянск, где далее расходится на северный и южный участки. Трубопровод пролегает по территории Украины и Белоруссии, а также ряда стран Европы, в том числе Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Венгрии, Германии и Словакии. Украинским участком нефтепровода владеет «Укртранснафта». Россия платит за транзит, пишет РИА Новости.

20 мая агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен сообщило, что страны «Большой семерки» обсуждают создание специального картеля, целью которого будет установление ценового порога на нефть и нефтепродукты из России.