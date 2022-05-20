Как работает туристический депозит

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Российские туроператоры начали предлагать выезжающим за рубеж клиентам рублевые депозиты, которыми можно оплачивать услуги отеля. Новый сервис абсолютно безопасен и позволит туристам из России везти с собой меньше наличных денег. Об этом «Вечерней Москве» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Туристический депозит работает следующим образом: клиент оплачивает депозит в рублях при бронировании тура — туроператор конвертирует деньги в валюту страны отдыха по курсу ЦБ РФ и берет комиссию 10–12 процентов — отдыхающий тратит депозит на услуги в отеле — после возвращения домой ему возвращают оставшиеся на депозите деньги.

— Ряд крупных операторов предоставляют такую услугу в связи с тем, что карты российских банков за рубежом не работают или работают ограниченно, — поясняет Барзыкин. — Поэтому туроператоры в России предоставляют клиенту рублевый депозит, и под этот депозит уже на месте отдыха турист может получить дополнительные услуги, на которые обычно тратятся наличные.

Собеседник «ВМ» подчеркивает, что использование депозита не только безопасно, но и позволяет снизить риски, связанные с использованием наличных денег за границей — например, с обманом при обмене валюты.

Однако депозитом можно расплачиваться только за услуги отеля, использовать для трат в городе его не получится.

— Не думаю, что услуга найдет массовый отклик у российских туристов. В целом российский потребитель туруслуг не готов кому-то передавать свои деньги. Но, в принципе, это удобно, можно не везти наличные, предназначенные для трат на услуги отеля, — экскурсии, рестораны, покупки, СПА и так далее.

Каждый отдельный туроператор договаривается с принимающими отелями самостоятельно. По этой причине список стран, в которых доступен туристический депозит, разнится в каждом конкретном случае. По данным «Известий», на сегодняшний день депозит для оплаты услуг отеля доступен как минимум в 13 странах — в Швейцарии, Франции, Италии, Словении, Сербии, ОАЭ, Египте, на Сейшелах, Мальдивах, Маврикии, в Щри-Ланке, Таиланде, Индонезии.

В начале марта платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности в России. Все платежи по этим картам больше не проходят за пределами страны. Таким образом, российским туристам требуется брать с собой наличные деньги для расходов за рубежом. В 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии — можно пользоваться отечественной картой «Мир».