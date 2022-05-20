Диетолог рассказала о негативном влиянии молока на кожу

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Употребление молока противопоказано для некоторых категорий людей, так как может спровоцировать неприятные последствия на коже. Об этом рассказала диетолог, клинический психолог по расстройствам пищевого поведения Зоя Богданова.

По ее словам, речь идет о людях с непереносимостью лактозы или высоким уровнем инсулина. В этом случае молоко может спровоцировать снижение иммунитета, что приведет к высыпанию прыщей на коже.

При этом диетолог отметила, что молоко имеет также много положительных свойств. Так, продукт богат мелатонином, улучшающим качество сна и благотворно влияющим на нервную систему.

— В молоке содержится и триптофан — это аминокислота, способствующая выработке гормонов счастья, — цитирует эксперта «Москва 24».

Рацион питания человека имеет важное значение для здоровья. Врач-диетолог Лекси Эндкикотт рассказала, какие привычки в питании способствуют увеличению продолжительности жизни. Так, по словам специалиста, необходимо исключить перекусы, которые способствуют перееданию. Кроме того, врач рекомендует отказаться от употребления алкогольных напитков и обработанных продуктов, так как в их составе имеется множество вредных веществ.