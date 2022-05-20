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Прием заявок на получение субсидий для такси и каршеринга начнется 20 июня

Лейла Алиева
Город
Прием заявок на получение субсидий для такси и каршеринга начнется 20 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Операторы каршеринга и таксомоторные компании смогут подать заявки на получение субсидий от города с 20 июня. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— До 3 июля включительно заявку на возмещение затрат по договорам кредита и лизинга на приобретение новых автомобилей такси и каршеринга могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозками в Москве или предоставляют услугу каршеринга, — рассказал он.

Благодаря данной мере поддержки компании смогут сохранить автопарк и компенсировать расходы на лизинг, сохранить рабочие места и стоимость поездок для пассажиров, уточнили на официальном сайте мэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в два раза увеличил размер субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга в 2022 году. Отмечается, что в настоящее время парк такси столичного региона включает 155 тысяч автомобилей, из них 60 тысяч приходится на Москву, а 95 тысяч — на область. 60 процентов из них находятся в лизинге.

В свою очередь депутат Московской городской думы, вице-спикер московского парламента Степан Орлов отметил, что меры поддержки для такси и каршеринга помогут сохранить темпы развития отрасли.

Такси субсидии Каршеринг
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