Названы самые богатые деятели культуры по итогам 2021 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Департамент культуры Москвы опубликовал данные о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему учреждений за 2021 год. Самым богатым деятелем культуры оказался президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков: его доход составил 158,3 миллиона рублей.

Музыкант владеет двумя земельными участками, также совместно с супругой — квартирой площадью 360 квадратных метров и жилым домом площадью 381 квадратный метр и еще одним участком. Жена Спивакова задекларировала 12 миллионов рублей. Дирижер разбогател более чем в два раза по сравнению с 2020 годом — тогда он заработал 61,6 миллиона рублей.

На втором месте оказался Игорь Бутман, художественный руководитель «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» (96 миллионов рублей). Он владеет двумя жилыми домами площадью 293,7 и 607 квадратных метров, двумя земельными участками и шестью квартирами площадью от 37,3 до 161,8 квадратных метра. Также у саксофониста есть автомобиль Maybach 62.

Замыкает тройку самых богатых деятелей культуры Надежда Бабкина — художественный руководитель театра «Русская песня». Она заработала 71,49 миллиона рублей. У нее в собственности жилой дом площадью 310,5 квадратных метра, квартира площадью 112,3 квадратных метра и доля в квартире площадью 124,9 квадратных метра, два земельных участка, гараж и баня. Артистка владеет автомобилем Mercedes-Benz.

В десятку самых богатых деятелей культуры также вошли: директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели (60 миллионов рублей); художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков (59,9 миллиона рублей); Василий Нестеренко — художественный руководитель названной в честь него картинной галереи (39 миллионов рублей); художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина (35,7 миллиона рублей); генеральный директор Мосоперетты Владимир Тартаковский (35,5 миллиона рублей); художественный руководитель «Хора солистов» Михаил Турецкий (29 миллионов рублей); худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (27,49 миллиона рублей).

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Согласно предоставленным данным, именитый спортсмен за год заработал 130 миллионов долларов, 75 миллионов из которых — его зарплата, а 55 миллионов — это деньги, полученные от рекламных и спонсорских соглашений.