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СМИ: Италия и Германия разрешили открывать счета в рублях для покупки газа из РФ

Юлия Курганова
В мире
СМИ: Италия и Германия разрешили открывать счета в рублях для покупки газа из РФ
Фото: shutterstock

Немецкие и итальянские власти разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из России, не нарушая санкции против Москвы.

По данным агентства Reuters, Берлин заявил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты за российский газ без нарушения санкции, которые были введены против России. Два источника сообщили, что Германия действовала в данном вопросе в тесной координации с Евросоюзом.

Правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и «получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ».

Источник рассказал, что это произошло до того, как итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что начала процесс открытия счетов в «Газпромбанке» в рублях и евро для оплаты поставок российского газа.

«Газпром экспорт» с 21 мая прекратит поставки финской «Газум» до момента оплаты газа в рублях. Финская компания заявляла, что поставки российского газа прекратятся 21 мая в 7 утра. Также она сообщала, что не намерена платить в рублях.

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