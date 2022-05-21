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«Набитая дура»: Никоненко резко высказался о покинувшей Россию Хаматовой

Юлия Курганова
Общество
«Набитая дура»: Никоненко резко высказался о покинувшей Россию Хаматовой
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

После двух интервью актрисы Чулпан Хаматовой, которые она дала латвийскому телеканалу и Екатерине Гордеевой, многие высказались о ее поступке. Свое отношение показал и актер Сергей Никоненко.

Хаматова в марте поспешно эмигрировала из РФ и обосновалась в Латвии. Артистка поселилась в загородном доме, который расположен в элитном экопоселке в 80 километрах от Риги. Этот коттедж она приобрела лет 10 назад, тогда же получила вид на жительство в Прибалтике.

— Что такое Латвия? Огород картофельный у России был! У Латвии государственности не было! Это Советская власть им государство подарила. Хаматова — набитая дура, а если получает деньги, то проститутка. Можно не только тело продавать, но и душу. Россия без них проживет, а они без России — нет, — заявил Никоненко, передает Starhit.

Актер Станислав Садальский встал на защиту своей коллеги Чулпан Хаматовой, на которую обрушился шквал осуждений со стороны публичных людей после ее отъезда в Латвию. Он напомнил, что у артистки есть множество достойных уважения заслуг, а ее гражданская позиция не пересекается с признанным мастерством.

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