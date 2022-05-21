В КНДР число пациентов с симптомами лихорадки выросло до 2,46 миллиона человек

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В КНДР выявили не менее 219 030 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число случаев заболевания с конца апреля на фоне распространения COVID-19 составило более 2,46 миллиона. Об этом в субботу, 21 мая, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Из общего числа больных лихорадкой вылечились 1,76 миллиона жителей, 692 тысячи еще в больнице. За прошедшие сутки скончался один человек, общее число летальных исходов составило 66.

В Сеуле считают, что в число «заболевших лихорадкой» входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

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