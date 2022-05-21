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В Чехии заявили, что Евросоюз согласился на обход санкций ради газа из РФ

Юлия Курганова
В мире
В Чехии заявили, что Евросоюз согласился на обход санкций ради газа из РФ
Фото: Pixabay

Европейский союз согласился на обход собственных санкций, которые ввел против РФ, покупая российский газ за рубли. Об этом написал в колонке для Lidovdsky чешский журналист Ян Махачек.

Он напомнил, что еще совсем недавно ЕС отвергал условия России по оплате голубого топлива, а сейчас использование российской валюты приняли почти все европейские государства.

— Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли, — заявил журналист.

Обозреватель подчеркнул, что платежи проходят строго по схеме, прописанной РФ, и, по его мнению, европейские политики «бесстыдно врали» своим избирателям, заявляя, что не примут новую систему оплаты газа из России.

Немецкие и итальянские власти разрешили своим компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из России, не нарушая санкции против Москвы. По данным агентства Reuters, Берлин заявил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты за российский газ без нарушения санкции, которые были введены против России.

Евросоюз (ЕС) Чехия газоснабжение
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