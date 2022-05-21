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Россия перестанет поставлять в Литву электроэнергию

Юлия Курганова
В мире
Россия перестанет поставлять в Литву электроэнергию
Фото: depositphotos

Литва прекратит импортировать электричество из России с воскресенья, 22 мая. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

— Биржевой оператор Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией группой компаний «Интер РАО», которая является единственным импортером электроэнергии из России в страны Балтии. С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву, — написал оператор на официальном сайте.

Компания «Интер РАО» получило уведомление от Nord Pool в пятницу, 20 мая.

Оператор Litgrid отметил, что импорт российского электричества в Литву с каждым годом целенаправленно снижался. Так, в 2021 году электричество из РФ составляло 17 процентов в общем импорте электричества в Литву и 16 процентов от его общего потребления в стране.

20 мая глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна рассчитывает обходиться без российского газа. Он подчеркнул, что специальную военную операцию на Украине «необходимо завершить как можно скорее».

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