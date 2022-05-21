Врач назвал снижающую риск развития рака ягоду

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданные свойства клубники. Он сообщил, что эта ягода снижает риск возникновения рака, замедляет старение и улучшает память.

— В клубнике имеются производные галловой кислоты — галлаты, которые обладают онкопрофилактическим действием, — рассказал медик.

Гинзбург объяснил, что один из моментов опухолевого роста — это врастание сосудов в опухоль, известное как ангиогенез. А галлаты — это один из факторов, который замедляет развитие этих сосудов, отметил он. Также клубника уменьшает вероятность возобновления болезни после лечения.

Кроме того, по словам врача, в клубнике содержится много биоактивного вещества флавоноида квертицина, который является «мощным антивозрастным фактором». Кверцитин улучшает состояние головного мозга, сосудистой стенки, отметил диетолог.

Клубника также способствует улучшению памяти, добавил Гинзбург.

Онколог Иван Карасев назвал полезный и дешевый продукт для профилактики заболеваний. Он отметил, что окисление и восстановление — два ключевых процесса в организме. Активную роль в этих процессах играет кислород, но иногда бывает, что в организме образуется слишком много радикальных атомов кислорода.