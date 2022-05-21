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Синоптики сообщили о сухой и солнечной погоде в Москве 21 мая

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили о сухой и солнечной погоде в Москве 21 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В субботу, 21 мая, столичный регион будет находиться под влиянием северного антициклона, ожидается сухая и солнечная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15–17 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–17 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что кислородный режим в Москве благоприятный, в утренние часы содержание кислорода в приземном слое воздуха выше климатических значений. Такая погода не является нагрузкой для организма, у метеозависимых людей реже развиваются симптомы недомогания и обострения хронических недугов.

Комфортная погода позволяет больше времени бывать на свежем воздухе, что благоприятно влияет на сосудистый тонус, улучшает общее самочувствие и настроение, насыщает организм кислородом.

Синоптик Марина Макарова пообещала москвичам потепление на следующей неделе. Оно начнется со вторника, 24 мая. К четвергу, 26 мая, температура днем будет подниматься до плюс 23 градусов.

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