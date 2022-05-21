В Херсонской области провели интернет из Крыма

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В Херсонскую область провели оптоволоконный интернет-кабель с территории Крыма. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в Херсонской области.

— Оптоволокно в Херсонскую область уже протянули из Крыма, — отметил он.

Однако депутат добавил, что сейчас на освобожденных территориях отмечаются перебои с мобильной связью. По его словам, периодически сигнал сети пропадает, но ненадолго, сообщает ТАСС.

В четверг, 19 мая, глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо заявил о возможном вхождении Херсонской области в состав России. По его словам, Херсонская область рассматривает Россию как «свою страну».

Также стало известно, что одесская полиция совместно с солдатами территориальной обороны проводит по домам местных жителей рейды, в ходе которых изымает оборудование, способное транслировать российские ТВ-каналы. Помимо этого, на территории региона продолжаются поиски пророссийских граждан.