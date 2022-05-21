Свыше 40 тысяч человек воспользовались криптобиокабинами для оформления загранпаспорта

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Уже свыше 40 тысяч россиян воспользовались криптобиокабинами для оформления загранпаспорта на десять лет в центрах госуслуг «Мои документы». Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сейчас услуга предоставляется по предзаписи независимо от места регистрации и жительства в России. Горожане могут выбрать подходящие время и офис заранее на mos.ru и обратиться в любой столичный центр госуслуг, где расположена криптобиокабина, — говорится в сообщении.

Запись на получение услуги можно провести заранее или в день обращения. В выбранные день и время заявитель посещает офис с пакетом необходимых документов. Напомним, что загранпаспорт сроком на десять лет готовится в течение месяца, в отдельных случаях срок изготовления продлевается до трех месяцев, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале года заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 96 центрах госуслуг с помощью криптокабин можно оформить биометрический загранпаспорт. По ее словам, теперь такие кабины есть в 70 процентах столичных МФЦ.