Биометрический загранпаспорт с помощью криптокабин можно оформить в 96 центрах госуслуг Москвы

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В столице можно будет оформить биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет. Услуга будет доступна с помощью специальных криптокабин в 96 центрах госуслуг — без предварительной записи и участия сотрудников МВД России. Об этом в четверг, 13 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Загранпаспорт нового образца содержит биометрическую информацию гражданина — цифровое фото в цветном виде и отпечатки пальцев двух рук. Ранее для оформления такого документа нужно было обращаться к сотрудникам МВД в часы работы специалистов и исключительно по предварительной записи. В 2020 году мы установили в нескольких центрах госуслуг криптокабины. Они сканируют данные, делают снимок и передают их в ведомство, — рассказала она.

По ее словам, теперь такие кабины есть в 70 процентах столичных МФЦ. Это позволяет москвичам в удобное время и без предварительной записи оформить необходимый документ. Запись доступна на официальном сайте мэра столицы, но она необязательна.

До этого Ракова заявила, что Москва является одним из мировых лидеров по внедрению технологий в социальную сферу, что создает принципиально новый стандарт качества жизни в городе. Так, за 2021 год многие столичные цифровые проекты отметили престижными наградами и премиями.