Андрей Бочкарев рассказал о введении более 30 километров дорог в ТиНАО до конца года

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

К концу текущего года в Троицком и Новомосковском административных округах завершится строительство дорог протяженностью более 30 километров. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— До конца этого года на территории новых округов планируется ввести более 30 километров дорог. Одним из ключевых объектов, ввод которых запланирован на этот год, станет дорога «Воскресенское — Каракашево — Щербинка» протяженностью свыше 11 километров, — отметил он.

При этом заммэра подчеркнул важность направления работы по транспортному развитию Новой Москвы.

Также глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин заявил, что проект, реализуемый правительством города, дает возможность усовершенствовать транспортную инфраструктуру в данном районе и пассажирское сообщение западной части ТиНАО со старой Москвой.

В среду, 18 мая, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город профинансирует строительство еще 150 километров дорог в Новой Москве до конца 2023 года. При этом в общей сложности в ТиНАО собираются построить более 500 километров дорог.

В четверг, 19 мая, руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о проектировании четырех домов по программе реновации в Новой Москве.

Новостройки, как уточняется, будут расположены по следующим адресам: Спортивная улица, земельный участок 1 (владения 1, 3, 5); поселок ЛМС, микрорайон «Центральный», владение 36; поселок Шишкин Лес, владение 5; улица 40 лет Октября, земельный участок 12.