Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» солдат

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 мая, заявил, что рассчитывает на обмен украинских военных, сдавшихся в плен РФ на территории завода «Азовсталь».

— Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь... Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они (украинские солдаты — прим. «ВМ») будут в находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена, — передает слова Зеленого РИА Новости.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что более 1900 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии.

При этом Вооруженным силам РФ удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им всю необходимую помощь.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.