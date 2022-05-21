Бывший министр транспорта РФ Соколов возглавил АвтоВАЗ

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Бывший министр транспорта России и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов возглавил автомобилестроительную компанию АвтоВАЗ. Об этом сообщил сам Соколов в субботу, 21 мая.

В новую должность бывший министра вступит в понедельник, передает ТАСС.

16 мая российские активы группы Renault перешли в собственность государства. Теперь доля в АвтоВАЗе принадлежат Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а завод «Рено Россия» — Москве.

Сервисное обслуживание автомобилей Renault на территории России будет осуществлять АвтоВАЗ. Он также продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на своих заводах.

23 апреля сообщалось, что Renault планирует продать свою долю в АвтоВАЗе. Тогда французская компания планировала в мае перевести большую часть иностранного руководящего состава из Тольятти в Москву. Утверждалось, что собственником завода может стать госкорпорация «Ростех» или структуры Минпромторга.

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил «ВМ», что будущее авторынка в стране довольно неопределенное. По его словам, рынок новых авто «обвалился» в марте на рекордные 64 процента. Ситуация на вторичном рынке лучше: там намечается тенденция к снижению цен.