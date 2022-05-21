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Российский офис TikTok в Москве обокрали более чем на миллион рублей

Георгий Соланович
Происшествия
Российский офис TikTok в Москве обокрали более чем на миллион рублей
Фото: Unsplash
Россия, Москва, улица Большая Якиманка Карта всех событий

Неизвестные украли из российского представительства TikTok в Москве технику на сумму более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 21 мая.

— Неизвестные проникли в офис ООО «Тикток рус» на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple на сумму, превышающую один миллион рублей. Общий ущерб устанавливается. Начата доследственная проверка, — рассказал собеседник.

Так, злоумышленники похитили 31 iPhone, четыре компьютера Mac и восемь Apple Watch. Примечательно, что неизвестные во время проникновения в представительство не повредили замки. Это может говорить о том, что у воров были ключи, а также данные о местонахождении техники.

20 мая злоумышленник похитил более миллиона рублей, принадлежавших сотруднице медицинского центра. Женщина рассказала, что в офис на Можайском шоссе проник неизвестный и украл из установленного в кабинете сейфа один миллион 200 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник имел свободный доступ в помещение, поскольку следов взлома ни на дверях, ни на сейфе не было.

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