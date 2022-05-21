СК РФ расследует снос памятника советским летчикам в Риге

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту сноса памятника в честь советских летчиков в столице Латвии — городе Рига.

— Следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России, увековечивающего память советских воинов, победивших фашизм, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале СК напомнили, что монумент располагался во дворе средней школы № 71 в микрорайоне Ильгюцием. Примечательно, что в образовательном учреждении учатся русскоязычные дети.

До этого два памятника советским воинам осквернили в Литве. Синей и желтой краской облили два монумента: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай. Это памятник советским военнопленным и памятник 16-й Литовской дивизии.

СМИ Литвы отмечают, что случаи подобного вандализма в отношении советских памятников участились после 24 февраля 2022 года. Кроме того, в Литве развернулась масштабная антироссийская кампания.