Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК РФ расследует снос памятника советским летчикам в Риге

Георгий Соланович
В мире
СК РФ расследует снос памятника советским летчикам в Риге
Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту сноса памятника в честь советских летчиков в столице Латвии — городе Рига.

— Следователи в рамках уголовного дела дадут правовую оценку действиям всех причастных к демонтажу символа воинской славы России, увековечивающего память советских воинов, победивших фашизм, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале СК напомнили, что монумент располагался во дворе средней школы № 71 в микрорайоне Ильгюцием. Примечательно, что в образовательном учреждении учатся русскоязычные дети.

До этого два памятника советским воинам осквернили в Литве. Синей и желтой краской облили два монумента: один на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных, второй — в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемай. Это памятник советским военнопленным и памятник 16-й Литовской дивизии.

СМИ Литвы отмечают, что случаи подобного вандализма в отношении советских памятников участились после 24 февраля 2022 года. Кроме того, в Литве развернулась масштабная антироссийская кампания.

Следственный комитет Расследования Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте