Церемония открытия акции «Ночь музеев» состоялась в Историческом музее Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Торжественная церемония открытия акции «Ночь музеев» состоялась в Государственном Историческом музее (ГИМ) Москвы в субботу, 21 мая.

— Без преувеличений — это один из любимейших наших дней. Этой традиции в этом году 20 лет, впервые акция прошла в 2002 году. Тогда это были еще первые попытки и проекты, как сделать эту ночь интересной и незабываемой, а сейчас — это акция, к которой привыкли все, к которой готовятся задолго, — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, присутствовавшая на мероприятии.

По ее словам, акция — «приятный вызов для всего музейного сообщества».

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова, которая также присутствовала на церемонии открытия, поздравила коллектив ГИМ и его руководителя — Алексея Левыкина — со 150-летием музея. Директор музея провел для Голиковой и Любимовой экскурсию по выставке «Россия — дорогами цивилизаций» и ответил на вопросы коллег.

Для гостей мероприятия выступил духовой оркестр Минобороны РФ, Московская хоровая капелла мальчиков и творческий коллектив исторического факультета МГУ имени Ломоносова, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в акции «Ночь музеев» примет участие филиал Музея Победы — Музей главных оружейных реликвий армии («Г.О.Р.А.»). Вход на территорию филиала будет бесплатным с 17:00, при этом «Г.О.Р.А.» продлит свою работу до 22:00.