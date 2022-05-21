Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на въезде в Лефортовский тоннель

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Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Два автомобиля и мотоцикл попали в ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца у въезда в Лефортовский тоннель. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 21 мая.

— На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону Русаковской эстакады осуществляется по одной полосе из трех. Выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По итогам четырех месяцев текущего года в столице было зарегистрировано 2275 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 93 человека, а ранения получили 2614 человек.

В прошлом году за аналогичный период произошло 2364 аварии, в которых прервались жизни 81 человека. В этих ДТП было 2681 пострадавших. Всего за 2021 год произошло 8516 аварий, в них погибли 358 человек и 9650 получили ранения.

Жертвами на дороге нередко становятся дети. Накануне, 18 мая, трехлетний мальчик погиб в ДТП на востоке Москвы. Ребенок выкатился на дороге во время прогулки на велосипеде и попал под колеса автомобиля.