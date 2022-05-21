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Столтенберг и Эрдоган обсудили вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Георгий Соланович
В мире
Столтенберг и Эрдоган обсудили вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в субботу, 21 мая, обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное вступление Финляндии и Швеции в североатлантический альянс, против которого выступает Анкара.

— Обсудил с президентом нашего ценного союзника Турции Эрдоганом важность политики открытых дверей альянса, а также заявки на членство Финляндии и Швеции. Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса и продолжить переговоры для поиска решения, — передает сообщение Столтенберга РИА Новости.

До этого Эрдоган назвал условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, Анкара поддержит вступление Хельсинки и Стокгольма в альянс только в том случае, если скандинавские страны выразят свою солидарность с Турцией в вопросах безопасности.

Эрдоган также заявил, что поддерживает «политику открытых дверей НАТО», однако членство Финляндии и Швеции в альянсе зависит от их отношения к «жизненно важным интересам национальной безопасности» Анкары.

Финляндия Швеция НАТО
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