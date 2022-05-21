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Минобороны РФ: Солдаты ВСУ убивали гражданских в Николаевке ради новых фейков

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ: Солдаты ВСУ убивали гражданских в Николаевке ради новых фейков
Фото: depositphotos

Боевики националистических батальонов совместно с солдатами ВСУ обстреляли жилые дома в Николаевке из артиллерийских орудий ради создания новых антироссийских фейков. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 21 мая.

— Имеются погибшие и раненные среди мирного населения. Репортеры New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями, — добавили в оборонном ведомстве.

В Telegram-канале Минобороны предупредили, что скоро фейки о российской армии будут опубликованы в СМИ и на других интернет-ресурсах, а также добавили, что действия Киева в очередной раз демонстрируют «полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают недопустимыми фейковые обвинения военных РФ в преступлениях на Украине.

Он добавил, что многие заявления украинской стороны являются фейками и дезинформацией. Кроме того, Киев продолжает заниматься инсценировками преступлений, что уже было доказано российскими специалистами

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