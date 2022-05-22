Врач перечислила продукты для нормальной работы кишечника

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Врач-диетолог, терапевт Ольга Лушникова назвала продукты, обеспечивающие нормальную работу кишечника.

Медик порекомендовала «кормить» бактерии кишечника продуктами, богатыми пищевыми волокнами. Это, по ее словам, поможет избежать состояния астенизации и постоянной усталости.

— Нужно заботиться о полезных жителях нашего кишечника, потому что они крайне важны для нас. А они питаются клетчаткой. А вот бактерии ее очень хорошо переваривают. И в процессе этого образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут влиять на наше, например, настроение, — пояснила врач в интервью порталу «Лента.ру».

Она сообщила, что основными источниками пищевых волокон являются отруби, цельные злаки, крупы, овощи, зелень, фрукты, ягоды, бобовые и цедра цитрусовых. Также для того нужно включать в рацион ферментированные продукты, например квашеную капусту, без сахара и уксуса, различные ферментированные овощи, фрукты, ягоды, моченые яблоки, комбучу, перечислила Лушникова.

Терапевт указала на то, что до 95 процентов гормона удовольствия серотонина продуцируется в кишечнике. Кроме того, в этом органе сосредоточено большое количество клеток иммунной системы.

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