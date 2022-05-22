Юрист объяснил, как добиться положенной индексации заработной платы

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Бюджетные организации и частные предприятия обязаны проводить индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он рассказал, что такое положение закреплено в статье 134 Трудового кодекса и много раз подтверждалось Конституционным Судом. По своей правовой природе, индексация представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников, отметил эксперт.

Если сотрудник считает, что работодатель не исполняет свою обязанность по ежегодной индексации заработной платы, то он может обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим заявлением, продолжил Соловьев.

— На основании такого заявления должна быть проведена проверка, которая и даст ответы на все поставленные вопросы и поможет в установлении факта нарушения трудовых прав, — пояснил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Если такая проверка не происходит, то работник может обратиться в прокуратуру, заключил специалист.

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