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Блинкен пошутил про отношения России и США строчкой из песни Тейлор Свифт

Юлия Курганова
Политика
Блинкен пошутил про отношения России и США строчкой из песни Тейлор Свифт
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в субботу, 21 мая, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, процитировал песню американской исполнительницы Тейлор Свифт. Он шутливо намекнул на то, что Америка, возможно, не будет восстанавливать отношения с российским руководством.

— Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести гитару, чтобы посвятить исполнение песни «We are never ever getting back together» президенту Путину, — сказал госсекретарь под смех и аплодисменты выпускников.

Он отметил, что такой шаг с его стороны был бы «недипломатичным и кринжовым», передает РИА Новости.

20 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 1990-х годах Россия самостоятельно отказалась от предложения стать членом Североатлантического альянса. Он уточнил, что Запад тогда сделал предложение России.

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