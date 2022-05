Блинкен пошутил про отношения России и США строчкой из песни Тейлор Свифт

Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в субботу, 21 мая, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, процитировал песню американской исполнительницы Тейлор Свифт. Он шутливо намекнул на то, что Америка, возможно, не будет восстанавливать отношения с российским руководством.

— Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести гитару, чтобы посвятить исполнение песни «We are never ever getting back together» президенту Путину, — сказал госсекретарь под смех и аплодисменты выпускников.

Он отметил, что такой шаг с его стороны был бы «недипломатичным и кринжовым», передает РИА Новости.

20 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 1990-х годах Россия самостоятельно отказалась от предложения стать членом Североатлантического альянса. Он уточнил, что Запад тогда сделал предложение России.