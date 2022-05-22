Билл Гейтс назвал свой любимый телефон

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал о любви к складным устройствам. Любимую марку смартфона он назвал во время сессии вопросов и ответов на Reddit.

На вопрос посетителя площадки, каким телефоном пользуется бизнесмен, он ответил, что предпочитает экосистему Android.

— У меня Samsung Galaxy Z Fold 3, — написал Гейтс.

При этом предприниматель отметил, что благодаря форм-фактору аппарата использует девайс одновременно в качестве смартфона и портативного компьютера. Также миллиардер рассказал, что время от времени пользуется разными смартфонами.

Многие пользователи в комментариях посетовали относительно того факта, что Microsoft остановила разработку смартфонов на базе Windows.

11 мая Google анонсировала выпуск смартфонов Pixel седьмой серии. Основные характеристики устройств компания оставила в секрете, однако заявила, что они будут работать на втором поколении чипсета Tensor.