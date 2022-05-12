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Google анонсировала выпуск смартфонов Pixel седьмой серии

Егор Провоторов
Технологии
Google анонсировала выпуск смартфонов Pixel седьмой серии
Фото: Unsplash

Технологический гигант Google в минувшую среду, 11 мая, в конце презентации мобильного гаджета Pixel 6a анонсировал выпуск новых флагманских смартфонов Pixel 7 и 7 Pro. Основные характеристики устройств компания оставила в секрете, однако заявив, что они будут работать на втором поколении чипсета Tensor.

Google представила рендеры, на которых можно рассмотреть внешний вид гаджетов, которые несильно отличаются от предшественника — модели шестой серии. Блок камер теперь окрашен в цвет корпуса, что заметно подчеркивает эти детали устройств. Помимо классических черных и белых расцветок телефонов модель 7 будет представлена в желтом, а 7 Pro — в зеленом цветах.

Работать линейка Pixel седьмой серии будет на операционной системе Android 13. Выпуск смартфонов в серийное производство американской компанией намечен на осень нынешнего года, пишет издание iXBT.com.

В конце апреля доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что некоторые смартфоны на базе Android обладают небольшими, но полезными функциями, о которых их пользователи даже не подозревают.

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