Финансист назвал рубль самой выгодной валютой для россиян

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Самой выгодной валютой для россиян после снятия ограничений стал рубль. Такое мнение выразил в воскресенье, 22 мая, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

— Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки (самый доступный и понятный инструмент) предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам, — сказал он.

Помимо этого, экономист заявил, что на данный момент покупать другую валюту не имеет смысла. По его словам, это было актуально в период нестабильности рубля. Вкладываться в иностранные валюты стоит только в том случае, если запланирован отдых за рубежом, передает «Москва 24».

С 20 мая Центральный банк России снял ограничения на продажу иностранной валюты. Исключением стали доллар США и евро. Отмечается, что их покупка возможна только для тех банкнот, которые поступили в кассы банков с 9 апреля 2022 года.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту. По его словам, это имеет актуальность только для тех граждан, которые активно путешествуют в другие страны.