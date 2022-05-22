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Литва отказалась от импорта электроэнергии из России

Александр Афонин
В мире
Литва отказалась от импорта электроэнергии из России
Фото: depositphotos

Правительство Литвы отказалось от импорта российской электроэнергии. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило минэнерго балтийской республики.

— Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская электроэнергия будет заменена внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией, передает ТАСС.

О своем намерении отказаться от импорта электричества Литва заявила в пятницу, 20 мая. Решение было принято биржевым оператором Nord Pool. Оператор Litgrid отметил, что импорт российского электричества в Литву с каждым годом целенаправленно снижался.

В этот же день, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна намерена обходиться без российского газа. По его словам, правительство прибалтийского государства планирует возвести станции снабжения сырьем, что позволит отказаться от зависимости в российском продукте.

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