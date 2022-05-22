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Правительство Швейцарии сняло санкции с компании «Еврохим»

Александр Афонин
В мире
Правительство Швейцарии сняло санкции с компании «Еврохим»
Фото: Pixabay

Правительство Швейцарии сняло санкции с российской компании по производству удобрений «Еврохим». Это случилось после того, как Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром и покинул совет директоров. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило издание Tages Anzeiger.

Отмечается, что место Мельниченко заняла его жена. Таким образом, компания не связана с лицом, находящимся под санкциями. В связи с этим нет оснований для продолжения действия ограничений, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Канада внесла в санкционные списки 14 граждан России. Ограничения коснутся российских олигархов, членов их семей и приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Швейцария и Канада ввели так много ограничений в отношении России. По словам эксперта, в правительстве Канады присутствует большое количество украинцев. В случае со Швейцарией — это страна банков, которые только выиграют в нынешней ситуации: они зарабатывают на обороте, колебании валют, выдаче кредитов.

Швейцария Санкции Россия
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