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Москвичам рассказали, чем полезно приложение Investmoscow

Александр Афонин
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Москвичам рассказали, чем полезно приложение Investmoscow
Фото: depositphotos

Приложение инвестиционного портала столицы Investmoscow открывает доступ к цифровым бизнес-сервисам, облегчает старт и ведение своего дела, упрощает взаимодействие между предпринимателями и городскими структурами. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 22 мая.

— Приложение Investmoscow мы запустили полтора года назад. И сегодня видим его востребованность: количество скачиваний достигло почти 13 тысяч, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что приложение имеет многие ключевые услуги, доступные в веб-версии. По его словам, наиболее востребованным сервисом стала линия прямых обращений, где предприниматели могут получить оперативные консультации.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в сервисе «Московский инвестор» присутствует тематический классификатор. Он даст ответы на различные вопросы предпринимателей.

Помимо этого, в приложении можно ознакомиться с доступной для аренды недвижимостью, изучить документацию и условия участия в торгах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сервисом подбора мер поддержки воспользовались 35 тысяч предпринимателей. Он отметил, что чаще всего был использован сервис для поиска информации о льготных кредитных программах для бизнеса.

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