Москвичам напомнили про ограничения движения из-за полумарафона «ЗаБег.РФ»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

22 мая в столице будет перекрыт ряд улиц в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Для проезда будут закрыты площадь Васильевский Спуск, Малый Устьинский мост, участки Китайгородского, Крымского и Новокрымского проездов, Старой и Новой площадей, Смоленского и Зубовского бульваров, а также Москворецкой, Гончарной, Котельнической, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережных.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Жителей и гостей столицы призвали заранее выбирать и планировать маршруты объезда, передает дептранс.

17 мая стало известно, что 22 мая будет ограничено движение транспорта на Крылатской улице в связи с проведением мероприятия «Крылатские холмы». В период с 09:00 до 15:00 движение транспорта по Крылатской улице в сторону улицы Нижние Мневники от дома 2а до остановки «Дворец ледового спорта» будет осуществляться только по одной полосе за счет перепуска движения на встречное направление.