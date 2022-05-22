Эксперт рассказал, как получить дополнительные 10 тысяч рублей к пенсии

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Для получения дополнительных выплат к пенсии можно оформить статус самозанятого. Об этом в воскресенье, 22 мая, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

— Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по десять тысяч рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя. Эти средства должны пойти на выплату налогов, — сказал он.

Власов отметил, что бонус позволяет уменьшить ставку налога для самозанятых до трех процентов. Однако, когда сумма закончится, ставка вернется на прежний уровень — четыре процента.

Эксперт добавил, что если пенсионер приобретает статус самозанятого, то он не считается в системе Пенсионного фонда России как официально работающий. Благодаря этому пожилым гражданам будут доступны различные льготы, в том числе ежегодная индексация пенсий, передает Primpress.

До этого стало известно, что некоторые российские пенсионеры с 1 июня получат увеличенные выплаты. Прибавка коснется тех, кто ушел с работы в феврале нынешнего года.