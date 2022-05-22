Москвичам рассказали, как устроена галерея «На Шаболовке»
Галерея «На Шаболовке» открылась более 20 лет назад. За это время она стала одним из любимых мест для тех, кто интересуется архитектурой конструктивизма. В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, как устроена галерея и что можно в ней встретить.
Куратор пространства Александра Селиванова рассказала, что в 2014 году галерею полностью обновили. По инициативе неравнодушных людей было создано место, куда жители могут прийти с родными и близкими, поговорить об истории Даниловского района и узнать про него что-то новое.
Постоянная экспозиция «Музей авангарда на Шаболовке» посвящена истории и архитектуре района. Она создавалась местными жителями. В ней представлены памятники конструктивизма Шаболовки.
Также, в галерее представлены подлинные предметы обитателей коммуны медиков 1920-х годов. Они представляют собой характерные детали интерьеров того времени.
«Народный музей» — единственная постоянно меняющаяся часть экспозиции. Здесь представлены предметы, принятые в дар от жителей района. Их накопилось так много, что в одном пространстве все это выставить невозможно. Поэтому экспозиция часто меняется.
Помимо этого, важной частью галереи служит библиотека. В ней собрана коллекция книг об авангарде в живописи, фотографии, театре и кино. Также в библиотеке регулярно проводятся лекции и концерты, маркеты и свопы.
Для юных гостей работает студия «Детский ВХУТЕМАС». Здесь проходят различные курсы, сменяющие друг друга примерно раз в месяц, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что в парке «Музеон» 31 мая 2022 года состоится торжественное открытие масштабного паблик-арт-проекта. Он будет состоять из мурала взрослого художника, трех муралов школьников, фотовыставки рисунков детей и инсталляций студентов ГИТИСа.