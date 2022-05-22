Москвичам рассказали, как устроена галерея «На Шаболовке»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Серпуховский Вал, 24к2 Карта всех событий

Галерея «На Шаболовке» открылась более 20 лет назад. За это время она стала одним из любимых мест для тех, кто интересуется архитектурой конструктивизма. В пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, как устроена галерея и что можно в ней встретить.

Куратор пространства Александра Селиванова рассказала, что в 2014 году галерею полностью обновили. По инициативе неравнодушных людей было создано место, куда жители могут прийти с родными и близкими, поговорить об истории Даниловского района и узнать про него что-то новое.

Постоянная экспозиция «Музей авангарда на Шаболовке» посвящена истории и архитектуре района. Она создавалась местными жителями. В ней представлены памятники конструктивизма Шаболовки.

Также, в галерее представлены подлинные предметы обитателей коммуны медиков 1920-х годов. Они представляют собой характерные детали интерьеров того времени.

«Народный музей» — единственная постоянно меняющаяся часть экспозиции. Здесь представлены предметы, принятые в дар от жителей района. Их накопилось так много, что в одном пространстве все это выставить невозможно. Поэтому экспозиция часто меняется.

Помимо этого, важной частью галереи служит библиотека. В ней собрана коллекция книг об авангарде в живописи, фотографии, театре и кино. Также в библиотеке регулярно проводятся лекции и концерты, маркеты и свопы.

Для юных гостей работает студия «Детский ВХУТЕМАС». Здесь проходят различные курсы, сменяющие друг друга примерно раз в месяц, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в парке «Музеон» 31 мая 2022 года состоится торжественное открытие масштабного паблик-арт-проекта. Он будет состоять из мурала взрослого художника, трех муралов школьников, фотовыставки рисунков детей и инсталляций студентов ГИТИСа.