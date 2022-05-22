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Собянин рассказал москвичам об исторических станциях столичного метро

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал москвичам об исторических станциях столичного метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Московский метрополитен — один из самых красивых и сложных архитектурных объектов России. Жители и гости города ценят подземку за ее удобство, пунктуальность и уникальный дизайн. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 22 мая.

Глава города отметил, что станции оформлялись в духе своего времени. Например, в 1950-е года при создании использовались элементы сталинского ампира. В годы Хрущева, наоборот, станции строились более проще и функциональнее.

В настоящее время 48 станций подземки признаны памятниками культурного наследия. По словам Собянина, их архитектура представляет собой настоящие произведения искусства.

Мэр столицы добавил, что правительство города следит за историческим обликом станций и бережно относится к нему. За последние несколько лет специалисты провели реставрационные работы более чем на 20 станциях.

В рамках работ были восстановлены элементы декора и освещения на «Смоленской» и «Новослободской». На «Бауманской» были отреставрированы знаменитые скульптуры, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

20 мая Сергей Собянин рассказал москвичам о строительстве МЦД-4. По его словам, диаметр улучшит транспортную доступность свыше 20 районов Москвы и четырех подмосковных городов.

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