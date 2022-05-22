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Ряд китайских компаний могут приостановить участие в «Арктик СПГ-2»

Александр Афонин
В мире
Ряд китайских компаний могут приостановить участие в «Арктик СПГ-2»
Фото: depositphotos

Пять компаний из Китая могут остановить работу по производству модулей для проекта «Арктик СПГ-2», который занимается производством сжиженного природного газа. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило издание South China Morning Post.

Источник издания, китайская компания Bomesc Offshore Engineering, заявила, что решение пока не окончательно, так как ситуация меняется каждый день.

Отмечается, что в случае остановки работы, прекратят производство модулей такие компании, как Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan, передает РИА Новости.

16 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвал страны G7 сфокусироваться на мире и прекратить вводить незаконные санкции.

До этого власти Китая распорядились провести стресс-тесты различных элементов банковской и финансовой систем страны на случай масштабных санкций со стороны Запада. По данным агентства The Guardian, китайским ведомствам, отвечающим за международную торговлю, поручили подготовить меры на случай масштабных санкций еще в феврале этого года.

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