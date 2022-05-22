Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный кабинет для оплаты парковки

Евгений Белоусов
Город
Более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный кабинет для оплаты парковки
Фото: Pixabay

Более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный парковочный кабинет юридического лица. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Личный кабинет юридического лица для оплаты парковки корпоративных авто — это максимально удобно, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
1/2
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
2/2
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

С помощью личного кабинета сотрудники компаний могут оплачивать парковку сразу с общего счета организации, а руководители — быстро получать нужные документы и отчеты в удобном формате. Отмечается, что чаще всего сервисом пользуются курьерские компании, интернет-магазины и банки, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы ликвидировали незаконную стоянку автомобилей в Бескудниковском районе. Парковку сделали общедоступной.

Жителям столицы напомнили, что для борьбы с нелегальными парковками создан чат-бот «Свободный доступ». С его помощью жители могут проверить законность ограждения. Сервис доступен в мессенджере Telegram.

Бизнес Москва Парковки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте