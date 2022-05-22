Более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный кабинет для оплаты парковки

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Более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный парковочный кабинет юридического лица. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Личный кабинет юридического лица для оплаты парковки корпоративных авто — это максимально удобно, — говорится в сообщении.

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С помощью личного кабинета сотрудники компаний могут оплачивать парковку сразу с общего счета организации, а руководители — быстро получать нужные документы и отчеты в удобном формате. Отмечается, что чаще всего сервисом пользуются курьерские компании, интернет-магазины и банки, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы ликвидировали незаконную стоянку автомобилей в Бескудниковском районе. Парковку сделали общедоступной.

Жителям столицы напомнили, что для борьбы с нелегальными парковками создан чат-бот «Свободный доступ». С его помощью жители могут проверить законность ограждения. Сервис доступен в мессенджере Telegram.