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В Китае заявили о потере доверия к США после заморозки активов России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Китае заявили о потере доверия к США после заморозки активов России
Фото: shutterstock

Решение США заблокировать государственные активы России окончательно подорвало доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает китайский портал Global Times.

— Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала, — говорится в публикации.

В статье упоминаются слова главы американского Минфина Джанет Йеллен о незаконности конфискации активов России в пользу Украины. Однако автор публикации считает высказывание Йеллен лишь поводом для начала дискуссии о возможности легализовать захват активов.

Global Times подчеркивает, что Вашингтон буквально «подписал себе смертный приговор» в тот момент, когда принял решение о блокировке активов Москвы, передает РИА Новости.

Также министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия открыта к предложению ЕС изымать государственные активы России в пользу Украины, однако предвидит сложности, с которыми придется столкнуться при конфискации собственности попавших под санкции россиян.

18 мая Минфин США назвал незаконной передачу Украине арестованных активов России. Проект закона о передачи активов был представлен сенатором из Демократической партии Майклом Беннетом и республиканцем Робом Портманом.

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