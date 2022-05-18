Минфин США назвал незаконной передачу Украине арестованных активов России

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Арестованное российское имущество не может быть направлено на поддержку Украины, поскольку американские законы подобного не позволяют. Об этом в среду, 18 мая, заявила министр финансов США Дженнет Йеллен.

— Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

До этого американские сенаторы — республиканцы и демократы — внесли законопроект, предусматривающий направление конфискованных российских активов на восстановление Украины и помощь беженцам. Проект закона был представлен сенатором из Демократической партии Майклом Беннетом и республиканцем Робом Портманом.

20 марта глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж объявил о заморозке средства Банка России на сумму 22 миллиарда евро. По его словам, власти также заблокировали счета частных лиц, попавших под антироссийские санкции, во французских банках на общую сумму 150 миллиардов евро.

Кроме того, на территории государства была заморожена недвижимость на «полмиллиарда евро», которая принадлежит примерно 30 гражданам России.