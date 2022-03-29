СМИ: Американские сенаторы предложили направить российские активы на помощь Украине

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Американские сенаторы — республиканцы и демократы — внесли законопроект, который предусматривает направление конфискованных активов РФ на восстановление Украины и помощь беженцам. Об этом пишет издание Axios.

Проект закона был представлен сенатором из Демократической партии Майклом Беннетом и республиканцем Робом Портманом.

По словам авторов документа, Украине понадобится помощь из-за спецоперации.

— Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов к предоставлению этих средств народу Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

Около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал в воскресенье, 13 марта. По словам министра, часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.