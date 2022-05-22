Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной прибылью от нефти и газа

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Норвегии поделиться с Украиной прибылью от экспорта нефти и газа.

— Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит 100 миллиардов евро. Дорогие норвежские друзья, это несправедливо, — сказал политик.

Он подчеркнул, что Норвегия должна «немедленно поделиться» своей прибылью от продажи энергоносителей, оценив дополнительный доход в сложившихся сейчас условиях роста цен. Однако такую позицию польского премьера не разделили остальные политики.

Так, депутат парламента от партии националистов и евроскептиков «Корвин» Артур Дзямбор высмеял слова Моравецкого. Также к критике инициативы присоединился еще один депутат «Корвина» Славомир Ментзен, передает РИА Новости.

8 мая испанская газета El Pais сообщила, что Европейская комиссия намерена 18 мая одобрить план на случай вероятного резкого прекращения поставок газа из России.

По данным издания, Брюссель предупредил, что при возникновении чрезвычайной ситуации меры коснутся практически всех партнеров по ЕС, так как страны, имеющие альтернативные источники поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом с государствами, пострадавшими из-за прекращения российских поставок.