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Ограничения в связи со Всероссийским полумарафоном сняли в Москве

Евгений Белоусов
Город
Ограничения в связи со Всероссийским полумарафоном сняли в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Все ограничения движения в Москве, связанные с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», сняты. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Все ограничения движения, связанные с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», сняты, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что 22 мая будет ограничено движение транспорта на Крылатской улице в связи с проведением мероприятия «Крылатские холмы». В период с 09:00 до 15:00 движение транспорта по Крылатской улице в сторону улицы Нижние Мневники от дома 2а до остановки «Дворец ледового спорта» будет осуществляться только по одной полосе за счет перепуска движения на встречное направление.

Также сообщалось, что в 2022 году в столице запланировано четыре велофестиваля. Первый прошел 21 мая, а 9 июля состоится ночной заезд по Москве.

Он приурочен к Дню московского транспорта. Велосипедисты стартуют на Суворовской площади, проедут район Хамовники и остановятся на Болотной улице.

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